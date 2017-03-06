Уже сегодня днем столбик термометра поднимется до +16 градусов Цельсия

Отключение света в Сочи 6 марта: полный список улиц Сегодня не будет света на улицах Чекменева, Абовяна, Кубанской и других

В связи с плановым ремонтом электрооборудования сегодня с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света в домах №№4, 6, 8 по улице Гранатная, №7 Тимирязева, на улицах Шоссейная, Чекменева, Абовяна, Ручей Малый, Дудинская, Новопокровская, Кошмана, Нагорная, Ноябрьская, Приречная, Кубанская, Белгородская, в переулках Абовяна, Юртовском, Октябрьский, Персиковый,

С 9:00 до 17:00 не будет света ну улице Депутатская, на насосной станции, в детском саду №139.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.