Самолёт, вылетевший из Санкт-Петербурга, не долетел до Сочи Он совершил экстренную посадку в Москве

Автор фото: Samolety.org

Сегодня утром, 6 марта, из аэропорта Санкт-Петербурга (Пулково) вылетел самолёт, совершавший рейс FV5615 до Сочи. Но до пункта назначения он не добрался. В тот момент, когда самолёт начал набирать высоту, одному из пассажиров стало плохо. Побоявшись, что у мужчины пенсионного возраста, может быть инфаркт, пилоты приняли решение посадить самолёт в ближайшем московском аэропорту "Внуково".

Там его уже встретили врачи Скорой Помощи и отвезли в клинику. Медики подтвердили, что мужчина и правда находился в предынфарктном состоянии и оказали пенсионеру необходимую помощь, сообщают "Невские новости".