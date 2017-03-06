В Сочи спасатели вынесли на носилках из леса женщину с травмами конечностей Туристка из Москвы поскользнулась и упала, гуляя у водопада

Помощь спасателей 64-летней жительницы столицы потребовалась в это воскресенье 5 марта. Вечером, около 18 ч, женщина прогуливалась у водопада в окрестностях каньона Прохладный (поселок Зубова Щель). Она поскользнулась на мокрых камнях и упала, повредив руку и ногу, из-за чего не смогла идти самостоятельно. На место происшествия прибыли спасатели ЮРПСО МЧС, которые на носилках доставили пострадавшую к служебному автомобилю, а затем довезли до машины скорой помощи и передали врачам, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.