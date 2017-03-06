Цена на отели в Сочи выросла за год в горах на 11%, у моря – на 21% Турпоток увеличился до рекордных 6,5 млн человек

Подведены итоги туристического сезона прошлого года, который показал рост на рынке гостиничных услуг в Сочи. Так, по сравнению с 2015 годом выросли цены на размещение в крупных отелях прибрежного кластера на 21%, в горах – на 11%. При этом доходность со сдачи одного номера возросла на 39% и 61% соответственно, горный кластер прирастал за счет увеличения заполняемости отелей, а прибрежный – за счет роста цен. Среднегодовой показатель заполняемости отелей составил 53% в горном кластере и 48% - в прибрежном, пишет РБК со ссылкой на аналитиков компании JLL.

Что касается планов на 2017 год, главной новостью является первое после 2014 года открытие в центре Сочи отеля, принадлежащего международному бренду – Courtyard by Marriott, вместимость которого составит 345 номеров. Кроме того, ряд отелей курорта впервые вводят систему all inclusive, что должно помочь сочинским средствам размещения составить конкуренцию закрытым пока туристическим направлениям, таким как Турция и Египет.

В целом же, по мнению аналитиков, Сочи удалось стать привлекательным всесезонным курортом, интерес к которому после Олимпиады сохраняется на довольно высоком уровне. Так, в 2016 году Сочи посетило рекордное количество отдыхающих - 6,5 человек за год.