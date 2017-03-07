Отключения света в Сочи 7 марта: полный список улиц Во вторник на курорте без света останутся улицы Мичурина, Батумское шоссе, Фестивальная и других

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 7 марта с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света на улицах домах №№1-25 по улице Кошевого, Мичурина, Пионерской, Кошмана, Нагорная, Ноябрьской, Приречной, Магнитогорской¸ Кубанской, Туманяна, Прозрачной, на Батумском шоссе, Летняя, Старошоссейная, Фестивальная, Армавирская, пансионат «Шахэ», Рубиновой, форелевое хозяйство, ЖСТ «Чаевод», на улице Ландышевой - с/т «Эврика», с/т «Бриз», с/т «Восход», детском лагере «Ласточка», на улице Транспортной – на территории Сочинского Мусоросжигательного завода, АЗС №122, РБУ, ООО «Строймонтаж-14», ООО «Югстрой», ФГУ ДЭП-117, ООО «Эдлайн плюс», с/т «Фронтовик», БМВ центр, на улице Олимпийской - c/т «Русская поляна», на улице Вишневой С/Т «Фундучная», СНТ «Оазис», с/т «Ягодка, с/т «Весна», на улице Абовяна СНТ «Урожай».

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.