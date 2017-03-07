Погода в праздничный день не подведет гостей и жителей Сочи В среду 8 марта на курорте будет тепло и сухо

Облачная погода с прояснениями, температура днем до +14 – такой прогноз делают синоптики на праздничный день 8 марта. До конца недели в Сочи сохранится теплая погода без осадков со средней дневной температурой +12 - +16 градусов Цельсия. Лучшую погоду синоптики прогнозируют 9 марта – весь день будет солнечно, температура днем поднимется до +15 градусов. И только к середине следующей недели относительно похолодает – до +8 - +12 градусов днем. Во вторник 14 марта, среду 15 марта и четверг 16 марта возможен небольшой дождь.