Житель Сочи попался на грабеже в Краснодаре Молодой человек пытался вынести из магазина коробку с обувью

Попытка ограбления произошла в одном из магазинов Краснодара накануне: продавцы заметили, как один из покупателей спрятал под курткой коробку с обувью и, не оплатив товар, направился к выходу. Сотрудники магазина попытались задержать злоумышленника, который пытался скрыться и по дороге выбросил похищенно, однако его догнали и до прибытия полиции удерживали на автомобильной стоянке сотрудники службы безопасности.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника и доставили в отделение, где установили его личность. Подозреваемым оказался ранее судимый 26-летний житель Сочи, который признался в преступлении и рассказал, что украденную обувь он собирался продать. В отношении сочинца было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж», наказанием по которой может стать лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.