На круизный лайнер Сочи – Крым требуется капитан Специалисту, способному водить по морю лайнер вместимостью 1000 человек, готовы платить зарплату 200 тысяч рублей

Круизному маршруту между Сочи и Крымом в грядущем летнем сезоне быть. Во всяком случае, об этом говорят действия «Росморпорта», который приступил к поиску капитана для круизного лайнера компании «Черноморские круизы». Специалисту, имеющему не менее 3 лет стажа безаварийного управления судном (желательно пассажирским), а также знающему особенности навигации в акватории Черного моря, готовы платить оклад до 200 тысяч рублей в месяц.

ООО «Черноморские круизы» было организовано государственным унитарным предприятием «Росморпорт» для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по организации регулярного морского сообщения между Сочи и городами Крыма. В настоящий момент уже закуплен лайнер, вместимостью 1000 мест, который будет ходить по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Стамбул, сообщает информационное агентство «Крыминфо».