Шестерых сочинских наркоторговцев приговорили к срокам от 6 до 10 лет тюрьмы Приговор уже вступил в законную силу

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Шестерых наркоторговцев, состоящих в преступной группе, орудующей на территории курорта, приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 10 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Елена Вон, Елмар Джелали, Дмитрий Семчик, Егор Бачило, Сергей Кошелев и Никита Хорошайло в 2015 году состояли в преступном сговоре и занимались сбытом наркотиков в г. Сочи. Каждому из них была отведена определённая роль: кто-то был помощником организатора, кто-то диспетчером, а кто-то закладчиком, но все они выполняли одно дело. Наркотики поставлялись им оптом. После того, как товар оказывался у них на руках, они принимали заказы, "закладывали" их в потайных местах и СМСками отправляли нужный адрес заказчикам. Последние, в свою очередь, оплачивали "товар" с помощью электронных систем.

В ходе операции сотрудникам полиции удалось изъять у подозреваемых более 3,4 килограмма наркотиков. После чего в отношении них было возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения по существу. Накануне суд вынес свой приговор. Теперь гражданам Узбекистана, Белоруссии и нескольким местным жителям, состоящим в этой группировке, придётся провести ближайшие годы за решёткой.