Адлерская набережная к лету станет намного шире Места для прогулок станет больше

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Накануне в Адлере на пляже «Чайка» уже прошли первые работы по демонтажу уличных кафе-самостроев. Благодаря тому, что подобные постройки было решено снести, территория прогулочной зоны значительно увеличится.

- Одно из пожеланий отдыхающих - освободить море, сделать шире пляжи, благоустроить. И те объекты, которые были ещё построены в 90-х, которые не имеют документы, они должны быть убраны, согласно закону, - отметил заместитель главы города Сочи Олег Ясюк.

Пляжную территорию также планируют благоустроить к началу сезона 2017. А пока специальная комиссия следит за тем, чтобы на набережных в других районах не появлялись незаконные постройки, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.