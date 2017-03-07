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Открытый семинар Андрея Петрова и Сергея Веретенникова От преподавателей HURMA Insider и HURMA Management Group, спикеров отраслевого шоу BARSTREET Night & Pub Show

Автор фото: http://www.hurmaevents.ru/sochi/

13 марта в Сочи в HayattRegency пройдет открытый семинар Андрея Петрова и Сергея Веретенникова “Управление баром. Или Мохито для моей малышки”.

- Не понимаете, что не так с сервисом в баре?

- Задаетесь вопросом - как сделать Гостя постоянным?

- Не знаете как сократить расходы и увеличить средний чек в Вашем заведении?

Наикрутейшие бармены Всея Руси Андрей Петров и Сергей Веретенников расскажут, как сами ежедневно борются за прибыль в своих барах. У каждого из этих парней 10-летний опыт в барной индустрии. Эти ребята прошли путь от обычных барменов до директоров баров и владельцев собственных заведений.

Этот семинар позволит Вам взглянуть на бар под новым углом и увеличить эффективность его работы. Вы получите 12 методов увеличения выручки в Вашем заведении, а также алгоритм ввода нового меню и специальных предложений, разработанных спикерами.

Андрей Петров и Сергей Веретенников поделятся инструментами, формами, бланками и таблицами которые можно адаптировать под Ваш бар и систему.

Количество мест сильно ограничено, регистрация и подробности тут:

https://goo.gl/FpLEHy



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