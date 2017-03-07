Открытый семинар Андрея Петрова и Сергея Веретенникова
13 марта в Сочи в HayattRegency пройдет открытый семинар Андрея Петрова и Сергея Веретенникова “Управление баром. Или Мохито для моей малышки”.
- Не понимаете, что не так с сервисом в баре?
- Задаетесь вопросом - как сделать Гостя постоянным?
- Не знаете как сократить расходы и увеличить средний чек в Вашем заведении?
Наикрутейшие бармены Всея Руси Андрей Петров и Сергей Веретенников расскажут, как сами ежедневно борются за прибыль в своих барах. У каждого из этих парней 10-летний опыт в барной индустрии. Эти ребята прошли путь от обычных барменов до директоров баров и владельцев собственных заведений.
Этот семинар позволит Вам взглянуть на бар под новым углом и увеличить эффективность его работы. Вы получите 12 методов увеличения выручки в Вашем заведении, а также алгоритм ввода нового меню и специальных предложений, разработанных спикерами.
Андрей Петров и Сергей Веретенников поделятся инструментами, формами, бланками и таблицами которые можно адаптировать под Ваш бар и систему.
Количество мест сильно ограничено, регистрация и подробности тут:
Бесплатная горячая линия: 8 (800)-700-95-31
Услуги предоставляет ООО «Номер один».
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