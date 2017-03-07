Осужденная за SMS о военной технике Оксана Севастиди помилована президентом Владимир Путин издал указ о помиловании Оксаны Севастиди, получившей 7 лет колонии за госизмену

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Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, осужденную на 7 лет колонии по обвинению в государственной измене, в которой девушка обвинялась из-за отправленного друзьям SMS о перевозке военной техники по ЖД в Сочи в направлении границы с Абхазией.

В указе, опубликованном на государственном портале правовой информации, говорится, что «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы». Сам Путин, прокомментировав свое решение, признал приговор «достаточно жестоким», однако отметил, что с подробностями дела он не знаком.

Как писал ранее «Сочи Экспресс», Оксаны Севастиди получила тюремный срок за сообщение, которое она отправила своим друзьям в 2008 году, незадолго до войны с Грузией. Отметим также, что обвиняемая в госизмене женщина уже успела провести в колонии целый год.