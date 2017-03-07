В Сочи оперативники задержали мошенника из Саратова Мужчина был объявлен в розыск и скрывался у родственников

В ходе оперативных мероприятий, которые прошли в конце февраля в Сочи на углу улиц Парковая и Роз, сочинские полицейские сумели задержать жителя Саратовской области, который был объявлен в федеральный розыск за мошенничество. В ходе задержания подозреваемый пытался скрыться с места преступления, но ему это не удалось. Мужчина был заключен под стражу и доставлен в Саратов, где было совершено преступление.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2016 года двое жителей Саратова инсценировали ДТП, и получили 300 тысяч рублей страховых выплат у компании «Росгосстрах». Факт мошенничества вскрылся и региональный следственный отдел УФСБ Саратовской области возбудили по его факту уголовное дело. Один из злоумышленников был задержан, а второй оказал сопротивление в ходе задержания – намеренно сбил на своем автомобиле марки Mercedes-Benz сотрудника ФСБ и прокатил его на капоте, после чего уехал из Саратовской области и отправился к родственникам в Сочи.

В настоящий момент оба подозреваемых находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение, следствие продолжается.