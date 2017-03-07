Хоккейный клуб Сочи лишился главного тренера Проработавший с сочинскими хоккеистами в течение трех сезонов Вячеслав Буцаев покидает свой пост

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Руководство ХК «Сочи» объявило, что главный тренер клуба Вячеслав Буцаев, который работал с командой три сезона, с 7 марта покидает свою должность. Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте ХК «Сочи». Причина увольнения тренера не разглашается, в официальном сообщении говорится, что «клуб и наставник пришли к соглашению о расторжении контракта» и «руководство клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу на протяжении трех сезонов и желает успехов в дальнейшей карьере». Вслед за главным тренером уходят тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров, с хоккеистами продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

За время работы Буцаева команда проявила себя достаточно хорошо для новичка в НХЛ, двжды выходя в плей-офф, однако проигрывая в первых раундах.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», в настоящий момент в ХК «Сочи» сложилась нездоровая ситуация с задержкой выплаты заработной платы игрокам, который не получают денег с октября месяца и в настоящий момент при поддержке профсоюза подали заявления в прокуратуру.