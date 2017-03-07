В Сочи на Курортном проспекте столкнулось три автомобиля (ВИДЕО) ДТП произошло сегодня днем на выезде с улицы Поярко

Автор фото: https://www.youtube.com/SochiFramer

Сегодня около 12:35 на повороте на Курортный проспект с улицы Поярко произошло столкновение сразу трех машин. Двигавшийся по Курортному проспекту автомобиль протаранил второй, проезжавший перекресток, а затем столкнулся с третьим авто, выезжавшим в противоположном направлении с Поярко на Курортный проспект. В результате второй автомобиль снес дорожное ограждение, выехал на тротуар и столкнулся с рекламной тумбой. Автомобили двигались с небольшой скоростью, в результате аварии никто не пострадал.