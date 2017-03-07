Завтра в аэропорту Сочи будут дарить цветы незнакомым женщинам Всероссийская акция «Вам, любимые…» пройдет на курорте 8 марта

В Международный женский день Сочи присоединится к всероссийской акции «Вам, любимые…»: с 10 до 12 часов на территории сочинского аэропорта мужчины-участники акции будут дарить цветы и поздравлять всех женщин, которые встретятся им по дороге. Цель акции – подарить виновницам торжества повод для улыбки.

«Сочи Экспресс» напоминает, что завтрашний день является официальным выходным днем, а сегодня, 7 марта, на всех предприятиях города действует режим сокращенного рабочего дня – рабочее время сокращено на один час.