Сегодня в Сочи отмечается «100 дней до Кубка Конфедераций FIFA 2017» Мероприятия, посвященные футболу, пройдут на крупных городских площадках

Автор фото: rsport.ru

Сегодня, 8 марта будет дан официальный отсчет 100 дней до начала соревнований Кубка Конфедераций FIFA 2017, часть игр которого пройдет в этом году в Сочи.

В 14:00 на футбольном поле рядом с ареной «Ледяной Куб» в Олимпийском парке состоится товарищеский матч ветеранов футбола ФК «Жемчужина» (Сочи) и Республики Абхазия. Специальный гость мероприятия – советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев, комментировать матч будет Сергей Крылов.

В ходе официальной части мероприятия планируется подписание соглашения о назначении Евгения Ловчева Послом Сочи на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018.

В 16:00 в дельфинарии парка «Ривьера» начнется футбольный матч между командой дельфинов и морских львов и командой зрителей. Также здесь будет дан старт проекту «Вся Кубань играет в футбол!», будут объявлены конкурсы на лучший журналистский материал, фотоконкурса и конкурса художников на тему футбола.

Тем временем во всех школа города пройдет футбольный урок, в котором примут участие 6000 учащихся с 1 по 10 классов.