При пожаре никто не пострадал

Городские власти ведут судебные разбирательства с целью присвоить этому дому статус объекта незаконного строительства

Сегодня несколько микрорайонов Сочи останутся без света Плановые работы на трансформаторных подстанциях оставят сочинцев без света

Автор фото: http://ngzt.ru

Сегодня, 9 марта, с 8:00 до 17:00 без электроснабжения останутся:

- на ул.Горького дома №№56, 56а, 56б, 56в, 60, 60/1, 85, Автовокзал, УФМС, Управление МВД России по г. Сочи, АЗС, дом культуры; ул.Макаренко (частично), ул.60лет ВЛКСМ (частично), ул.Голенева (частично), ул.Пластунская №№78, 80, переулок Ветеринарный №№ 1-14; ул.Чекменева (частично)

- в поселке Пластунка - ул.Джапаридзе (частично), с.Ореховка

- ул.Дарвина (частично)

- ул. Энергетиков, ул. Черновицкая

Завтра с 9 утра и до 13:00 света не будет на некоторых улицах Дагомыса: ул. Армавирская, ул.Старошоссейная, Батумское шоссе, ул.Балтийская, ул.Фестивальная, ул.Летняя, переулок Мебельный.