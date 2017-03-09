В Сочи уволили учительницу, которая высказала родителям недовольство подарком Руководство гимназии №8, в которой произошел скандальный инцидент, отстранило педагога от работы за нарушение этики

Скандал с участием одного из сотрудников сочинской гимназии №8 произошел в Сочи накануне 8 марта. Одна из классных руководительниц разослала родителям учащихся сообщение, в котором выразила неподдельное возмущение размером суммы, собранной классом ей в подарок на 8 марта. Согласно скриншоту сообщения, который был с согласия автора выложен в социальные сети одним из родителей, речь шла о сумме 5000 рублей.

Публикация вызвала бурные обсуждения в местном сегменте соцсетей – тема негласных поборов с родителей в школах «на подарки» учителям, которые практикуются десятилетиями, оказалась болезненной для многих горожан, в особенности для простых семей с невысоким уровнем доходов.

Руководство гимназии №8 опубликовало в социальных сетях сообщение о том, что педагог, действия которого вызвали скандал муниципального масштаба, отстранен от работы по причине нарушения профессиональной этики.

Остается открытым вопрос о соответствии действий администрации гимназии нормам трудового законодательства, в котором не предусмотрено такое обоснование для увольнения как нарушение профессиональной этики. Такой вид дисциплинарного нарушения и порядок действий в случае него может регулироваться локальным нормативным актом, в частности, уставом учебной организации. Редакция «Сочи Экспресс» изучила устав гимназии №8, однако в нем также не прописана мера ответственности педагогического работника в случае этических нарушений. Таким образом, уволенная преподавательница имеет право защищать свои трудовые интересы в суде.