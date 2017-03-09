Из Краснодара до Розы Хутор теперь можно будет добраться на "Ласточке" Поезда с направлением Краснодар - Роза Хутор начнут ходить с 1 мая

Автор фото: http://www.lastochka-poezd.ru

С 1 мая любой желающий сможет добраться из Краснодара до сочинской Красной Поляны напрямую. Каждый день "Ласточка" будет доставлять пассажиров в вагонах с сидячими местами.

Первый поезд выйдет на маршрут 1 мая. С вокзала Розы Хутор он отправится в 14:36 и прибудет в Краснодар в 20:44. Всего дорога займёт 6 часов 08 минут. С вокзала Краснодара поезд отправится уже 2 мая в 07:22 и прибудет в Розу Хутор в 13:49.

Цена билета на такой поезд составит 870 рублей на основные места и 522 рубля на откидные боковые места, сообщает пресс-служба СКЖД.