Жительница Сочи, призывавшая в соцсетях убивать полицейских, оштрафована За размещение экстремистского материала 29-летняя сочинка привлечена к административной ответственности

Девушка, разместившая в социальных сетях экстремистские материалы, была наказана штрафом. Согласно материалам дела, жительница Сочи опубликовала на своей странице ролик, в котором она обратилась к своим подписчикам с призывом убивать полицейских. Видео было признано экстремистским, после чего девушка удалила ролик со своей страницы, что, однако, не помешало суду возбудить дело по статье 20.29 КоАП РФ. Жительницу Сочи обязали выплатить штраф за нарушение законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.