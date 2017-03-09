Водитель, сбивший велосипедиста в Сочи, попал под уголовное дело При этом медэкспретиза показала, что виновник гибели велосипедиста во время происшествия был трезв

Уголовное дело по ч. 3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено в отношении водителя автомобиля Volkswagen, который сбил на дороге в Сочи члена российской сборной по маунтинбайку Антона Гоголева, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Как ранее сообщал «Сочи Экспресс», водитель добровольно сдал анализы для медицинской экспертизы, которая показала, что в момент аварии мужчина был абсолютно трезв. Как мы уже писали, велосипедист, пострадавший в аварии, был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался от полученных травм.