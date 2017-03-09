Сочинский бродяга обворовал дачный домик местной жительницы Теперь на ближайшие два года его домом может стать тюрьма

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В отдел полиции г. Сочи обратилась 38-летняя сочинка, с просьбой разыскать того, кто обворовал её дачный домик. У потерпевшей пропали шуруповерт, набор ключей и музыкальный центр.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Там они определили, что злоумышленник пробрался в дом, сорвав навесной замок. Благодаря показаниям свидетелей, которые обратили внимание на подозрительного мужчину, на него была составлена ориентировка и отправлена всем наружным нарядам полиции.

Спустя несколько часов злоумышленник был задержан участковым на соседней улице. Им оказался 33-летний мужчина, ранее привлекаемый к уголовной ответственности за подобные правонарушения. Он рассказал, что на данный момент ведёт бродяжнический образ жизни, а украденные вещи он хотел продать и выручить за них деньги.

Сейчас в отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Теперь мужчине светит тюремный срок на 2 года, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.