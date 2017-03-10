Самые дорогие квартиры в Сочи, выставленные на продажу в марте В этом месяце на курорте можно купить двухуровневые пентхаусы, квартиры и с переговорными и собственным хамамом









Самым интересным предложением на рынке вторичного жилья в Сочи на сегодняшний день является элитная 4-комнатная квартира, расположенная в высотном доме на улице Островского. Вид из окон квартиры открывается на площадь Флага и здание городской администрации. В квартире расположены кабинет, переговорные, две спальни, приемная, кухня, баня, хамам. Интерьерное решение навевает воспоминание о помпезных дворцах – многоуровневые потолки с лепниной, мрамор, драпировки. Общая площадь квартиры – 370 кв.м, сообщается, что в ней оборудованы теплые полы и центральная система кондиционирования. За право въехать в эти хоромы придется выложить 200 миллионов рублей.

За чуть более скромную сумму в 180 млн рублей можно стать владельцем двухуровневого пентхауса доме «Александрийский маяк» общей площадью 270 кв.метров. Автор объявления о продаже хвалит панорамный вид на море и горы, который открывается из окон и с балкона 20 и 21 этажей, на которых расположена квартира. Собственная инфраструктура комплекса включает spa-центр, салон красоты, фитнес-зал, детскую игровую площадку, ресторан европейской кухни. Также покупателям напоминают, что дом находится в самом центре города, на морской набережной и в двух шагах от всей социальной инфраструктуры. Подробности об интерьере, отделке, мебели не сообщаются. Зато упомянуто наличие машиноместа «с документами».

Апартаменты площадью 100 кв.м в ЖК «Актер Гэлакси» продаются за 175 млн рублей. От бывших владельцев покупателю достанется интерьер в бежевых тонах, а также небольшой кухонный гарнитур. В апартаментах, которые расположены на 15 этаже, витражное остекление и отдельная лоджия. Из окон открывается вид на город и море. Более подробно параметры жилья можно уточнить у продавца.

Трехкомнатную квартиру площадью 90 кв.метров в недавно построенном ЖК на Войкова предлагают купить за 120 млн рублей. Квартира продается без отделки. В качестве плюсов выставленного на продажу жилья в 21-этажном доме продавец называет большую огороженную придомовую территорию, на которой находятся две детские площадки многофункциональная спортивная площадка для волейбола, футбола, баскетбола и тенниса, велосипедные дорожки, парковая зона с фонтаном и ландшафтным озеленением, louge, зона барбекю, придомовой паркинг. Инфраструктура также включает spa-центр, фитнес-клуб, магазины, ресепшен, охрану, салон красоты, детский развивающий центр и трехуровневый подземный паркинг. Ну и, конечно, плюсом ЖК является его расположение в самом центре города.

За 95 млн рублей можно приобрести двухуровневый пентхаус в доме на проезде Пушкина, общая площадь которого составляет 360 кв.метров. На первом уровне расположена кухня-гостиная, кабинет, прачечная, две спальни, две ванных комнаты, терраса с видом на море и зоной барбекю, на втором - 3 спальни и 3 ванных комнаты. Инфраструктура дома включает подземный паркинг, бассейн, супермаркет, детскую комнату с няней, кинотеатр, фитобар.

В обзор включены самые интересные и дорогие квартиры, в настоящий момент выставленные на продажу на сайте sochi-express.ru.