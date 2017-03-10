Руководство гимназии №8, в которой произошел скандальный инцидент, отстранило педагога от работы за нарушение этики

Отключения света в Сочи 10 марта: полный список улиц Завтра на курорте без света останутся Макаренко, Дагомыс, Волковка, Уч-Дере

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 10 марта с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света в домах №№78, 80 по улице Пластунская, №№ 1-14 в переулке Ветеринарный, на улицах Макаренко, 60 лет ВЛКСМ, Голенева, Балтийская, Прозрачная, ЖК «Грушовый сад», поселках Волковка, Уч-Дере.

С 9:00 до 13:00 без электроэнергии останутся улицы Армавирская, Старошоссейная, Балтийская, Фестивальная, Летняя, Батумское шоссе, переулок Мебельный.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.