Эксперимент с кондукторами в Сочи проходит успешно
Эксперимент, запущенный меньше месяца назад на автобусном маршруте №22 в Сочи, показал положительные результаты. По информации главы администрации города-курорта Анатолия Пахомова, выручка на маршруте, где пассажиров обслуживали кондукторы, выросла на 42%. Исходя из этой цифры, можно сделать вывод, что упущенная выгода предприятия составляет порядка 30 млн рублей в месяц.
Таким образом, практика использования услуг кондукторов на городских маршрутах будет продолжена.
Также обсуждается вопрос о более справедливом распределении маршрутов между муниципальными и коммерческими перевозчиками, чтобы прибыльные центральные и «социальные» периферийные направления были включены в их зону обслуживания пропорционально.