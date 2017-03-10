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Эксперимент с кондукторами в Сочи проходит успешно На маршрутах, где продажей билетов занимаются кондукторы, выручка выросла на 42%

Эксперимент, запущенный меньше месяца назад на автобусном маршруте №22 в Сочи, показал положительные результаты. По информации главы администрации города-курорта Анатолия Пахомова, выручка на маршруте, где пассажиров обслуживали кондукторы, выросла на 42%. Исходя из этой цифры, можно сделать вывод, что упущенная выгода предприятия составляет порядка 30 млн рублей в месяц.

Таким образом, практика использования услуг кондукторов на городских маршрутах будет продолжена.

Также обсуждается вопрос о более справедливом распределении маршрутов между муниципальными и коммерческими перевозчиками, чтобы прибыльные центральные и «социальные» периферийные направления были включены в их зону обслуживания пропорционально.