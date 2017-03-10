Житель Сочи при сносе сарая нашел боевые гранаты
Неожиданную находку сделал у себя на участке 20-летний житель Сочи. При сносе сарая, который находился на территории частного домовладения, сочинец обнаружил две боевые гранаты. О найденных боеприпасах молодой человек сообщил в правоохранительные органы. Прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов сочинец рассказал, что дом с участком около года назад приобрели его родители, и сарай снесли, наводя порядок во дворе.
Взрывотехники ОМОНа определили, что найдены две боевые гранаты марки Ф-1. После того, как гранаты были обезврежены, их передали следователям, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск нацгвардии РФ.