Руководство гимназии №8, в которой произошел скандальный инцидент, отстранило педагога от работы за нарушение этики

В Сочи мужчина задушил своего старшего брата И рассказал об убийстве сестре

Автор фото: ВКонтакте

Вчера в Лазаревском районе г. Сочи разгорелась семейная драма, которая закончилась трагически. 52-летний сочинец в порыве гнева и под влиянием алкоголя собственными руками задушил своего родного 59-летнего брата.

Мужчины проживали в одном доме по улице Марьинское шоссе. Вчера они оба выпивали и в ходе застолья поскандалили. Обвиняемый не смог сдержаться и повалил старшего брата на пол, потом схватил за горло и задушил. После того, как мужчина осознал, что натворил, он рассказал об этом их сестре, также проживающей с ними. Та в свою очередь вызвала полицию.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведётся расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.