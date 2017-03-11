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В Сочи автомобилям запретят останавливаться у ЖД-вокзала Соответствующие знаки появятся на первой линии общественного транспорта у вокзала уже в конце марта

Власти Сочи решили ввести запрет на остановку и стоянку автомобилей возле ЖД-вокзала. Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся в районе первой линии остановки общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» уже 27 марта. Данная мера призвана ликвидировать помеху общественному транспорту, которую создают автомобили такси, которые паркуются здесь в ожидании клиентов.

Данная схема движения была рассмотрена и принята на заседании городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности движения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.