На пригородных "Ласточках" теперь можно ездить по абонементам
Новая система расчёта за проезд уже начала действовать. Абонементы можно приобрести по маршрутам: Адлер – Роза Хутор, Адлер – Имеретинский курорт, Адлер – Аэропорт и Имеретинский курорт – Роза Хутор.
Цена проезда по абонементам меньше обычной на 23%. Одна пригородная зона расстоянием в 10 км теперь обойдётся в 50 рублей, вместо 65 рублей. Таким образом, людям, часто передвигающимся по этим направлениям, нововведения помогут сэкономить значительную сумму денег. Абонементы можно приобрести как на 5 дней, так и на целый месяц.
Если новая система оплаты успешно сработает, то её действие обещают расширить и на другие пригородные маршруты, сообщает пресс-служба СКЖД.