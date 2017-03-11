Горнолыжные курорты Сочи объединят к следующему зимнему сезону Вопрос о введении единого ски-пасса на всех подъемниках Красной Поляны будет решен к 15 июня

Владельцы горнолыжных курортов, расположенных в горах Сочи, ведут переговоры и подготовительную работу по введению единого ски-пасса, действующего на всех без исключения подъемниках и горнолыжных склонах в окрестностях Красной Поляны. Администрации курортов «Горки Город», «Роза Хутор», «Альпика Сервис» и ГТЦ «Газпром» в настоящий момент разрабатывают план строительства канатной дороги, которая объединит склоны соседних курортов, связав нижнюю станцию «Альпика-Сервис» на высоте 550 м и канатную дорогу К10 курорта «Горки Город» на отметке 1000 м. Дорога и сопутствующая спортивная инфраструктура может быть построена уже к 30 ноября 2018 года. Также планируется запустить дополнительный траволатор, который свяжет «Альпику-Сервис» и «Роза Хутор» на отметках 780 и 1600 м.

Однако основным вопросом, по которому курортам сложно договориться, это введение единого ски-пасса. Во-первых, это задача сложная чисто технически – на всех курортах используется разное оборудование и программное обеспечение трех различных разработчиков. Во-вторых, у менеджмента курортов нет общего мнения, как будет распределяться прибыль с проданных ски-пассов. Тем не менее, обо всех этих нюансах стороны должны договориться до 15 июня.

По словам Александра Саурина, генерального директора НАО «Красная Поляна», на которого ссылается РБК, в настоящий момент уже поступило предложение по интеграции, которая не потребует особых затрат от курортов. Что касается взаимных расчетов между курортами, планируется для этих целей воспользоваться услугами клиринговой компании. Решение о стоимости единого ски-пасса будет приниматься курортами совместно.