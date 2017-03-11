Хоккейный клуб «Сочи» ждет обновление состава По информации руководства клуба, большая часть команды будет в ближайшее время заменена на других игроков

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Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что, в связи с прекращением сотрудничества с главным тренером Вячеславом Буцаевым, грядет большое обновление состава команды. Для начала будет сформирован новый тренерский штаб, который займется отбором новых хоккеистов. В последний раз прежний состав команды можно будет увидеть на матче закрытия сезона, 11 марта.

Как ранее писал «Сочи Экспресс», в настоящий момент в ХК «Сочи» сложилась напряженная финансовая ситуация – игроки не получают зарплату с октября месяца. Подобная ситуация в клубе складывается не в первый раз: в апреле 2015 года игроки также жаловались на задержку зарплаты на несколько месяцев. Кроме того, накануне стало известно о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым, который работал с «леопардами» в течение трех сезонов.