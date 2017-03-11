В Сочи девочка погибла, провалившись в канализационный люк О происшествии сообщили очевидцы

О трагедии, которая произошла накануне, 9 марта в районе пляжа «Красный штурм», редакции «Сочи Экспресс» сообщили читатели. По информации, полученных от родных, вчера днем в открытый канализационный люк упала 4-летняя девочка. В результате падения ребенок погиб. Комментариев по поводу происшествия от представителей экстренных служб и правоохранительных органов пока не поступало. По свидетельствам очевидцев, доставать погишего ребенка из канализации помогали специалисты МЧС.