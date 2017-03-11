Администрация Сочи предостерегает жителей от покупки жилья в очередном самострое Многоэтажный дом на улице Пятигорской могут признать объектом незаконного строительства

Автор фото: Пресс-служба администрации Сочи

Судебная тяжба, призванная решить судьбу дома на улице Пятигорской, который строится на землях, предназначенных для ИЖС, ведется в настоящий момент в Сочи. Администрация города-курорта пытается добиться признания объектом незаконного строительства многоквартирного дома, который строится на участке с кадастровым номером 23:49:0301006:2735 в районе дома №88/30. По данным городских властей, строительство ведется без соответствующего разрешения с нарушением градостроительного кодекса и правил землепользования, без прохождения технической экспертизы, так что проживание в нем может оказаться опасным для жизни и здоровья собственников.

Ранее судом были наложены обеспечительные меры в виде ареста на объект капитального строительства, запрета оформления/переоформления прав на дом и земельный участок, осуществление строительных работ, подключения, а также заключения договоров на поставку электроэнергии и водоснабжения объекта недвижимости. В ходе дальнейших разбирательств ограничительные меры были отменены, однако администрация продолжает тяжбу с целью признать дом самостроем. Городские власти не рекомендуют покупать квартиры в данном ЖК по указанным выше причинам, а также потому, что инфраструктура района не рассчитана на строительство многоквартирного дома, и у жильцов могут возникнуть проблемы с подключением к центральным городским коммуникациям.