Руководство гимназии №8, в которой произошел скандальный инцидент, отстранило педагога от работы за нарушение этики

Отключения света в Сочи в понедельник 13 марта: полный список улиц Начало следующей недели без электричества встретят жители улиц Абовяна, Пионерской и нескольких поселков

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 13 марта с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света на улицах Православная, Изумрудная, Троицкая, Глазунова, Энергетиков, Черновицкая, Троицкая, Краснофлотская, Абовяна, Кошевого, Пионерская, Плеханова, на Сухумском шоссе, в доме №11 по улице Черноморской, ООО «Парк сервис», переулках Абовяна, Юртовский, селе Казачий Брод, поселке Каменка-1, с/т «Подводник», на дачах «Энергия».

С 8:00 до 13:00 без энергоснабжения останутся улицы Кошмана, Нагорная, Ноябрьская, Приречная, Кубанская, пансионат «Шахэ», форелевое хозяйство в поселке Солохаул.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.