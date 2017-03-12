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Готовность стадион «Фишт» проверил вице-премьер Виталий Мутко Помимо тестовой игры 28 марта на сочинской арене планируется проведение финала Кубка страны по футболу 2 мая

Автор фото: Администрация Сочи

Готовность стадион «Фишт» проверил вице-премьер Виталий Мутко

Помимо тестовой игры 28 марта на сочинской арене планируется проведение финала Кубка страны по футболу 2 мая

Готовность сочинского стадиона «Фишт» к проведению футбольных матчейпроверили вице-премьер Виталий Мутко, глава Краснодарского краяВениамин Кондратьев и глава города Сочи Анатолий Пахомов. Комиссия проинспектировала игровое поле, зоны подготовки команд, подтрибунныепомещения стадиона, организацию зрительских мест.

Вице-премьер Виталий Мутко отметил высокую готовность спортивной арены к проведению предстоящих матчей, пояснив, что ввод в эксплуатацию объекта включает три этапа. Первый – строительный – уже завершен.

– Еще осталось два этапа – это все что связано с главной инженерией и подключением всех систем, в том числе и систем безопасности, настройкой доступа, – подчеркнул Виталий Мутко.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил, что до 15 марта планируется получить паспорт безопасности объекта, который станет юридическим подтверждением того, что «Фишт» готов к проведению и матчей Кубка Конфедераций, и Чемпионата мира в 2018 году.

– Что касается тестового матча Россия – Бельгия, то сегодня мы убедились, что ядро стадиона подготовлено на высочайшем уровне. Поле, раздевалки, душевые – все готово к тому, чтобы матч состоялся и прошел на высоком уровне. Реконструкция стадиона «Фишт» – знаковое событие для всего Краснодарского края. Матч Россия–Бельгия, который пройдет 28 марта, этопо сути открытие нового спортивного объекта. И это событие будет очень ярким, красочным, запоминающимся. Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед футбольным матчем, это будет очень интересно, - добавил глава Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев также сообщил, что за полторы недели с момента старта продаж билетов куплено более 18 тысяч билетов. Помимо спортивной инфраструктуры, к предстоящим соревнованиям готовят и другие составляющие. Дополнительно для Сочи закупают пассажирские автобусы и 20 машин скорой помощи. В первом тестовом соревновании примут участие 250 волонтеров. Помимо полиции и силовиков, безопасность во время матча будут обеспечивать 650 стюардов.

Помимо тестовой игры 28 марта на «Фиште» планируется проведение финала Кубка страны по футболу 2 мая. В дальнейшем, по словам вице-премьера, стадион не будет пустовать: здесь по возможности будут проводиться спортивные мероприятия.

Товарищеская встреча футбольных сборных России и Бельгии станет тестовым матчем на стадионе «Фишт» перед играми Кубка Конфедераций, которые состоятся с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.