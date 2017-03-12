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Число нелегальных таксистов в Сочи уменьшилось На сегодняшний день у большинства из них с разрешительной документацией все в порядке

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Число нелегальных таксистов в Сочи уменьшилось

На сегодняшний день у большинства из них с разрешительной документацией все в порядке.

В Сочи снизилось число нелегальных таксистов. На сегодняшний день у большинства из них все в порядке с разрешительной документацией. По словам заместителя руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Натальи Ляпустиной, уменьшение нелегалов произошло благодаря регулярным рейдам на курорте.

- Каждый год у нас приезжают все новые и новые таксисты, образуются все новые нарушители. Благодаря сотрудникам ДПС и ГИБДД, а также нашим сотрудникам уже большая часть таксистов, которые занимаются услугами по перевозке, выходят из тени. Эта работа еще далека от идеала, но мы к этому стремимся, - отметила Наталья Ляпустина.

Также таксисты часто нарушают правила стоянки. Встретить на автобусных остановках белые ряды такси - не редкость. Хотя по правилам, это зона предназначена лишь для посадки и высадки пассажиров. А для длительной стоянки есть специально отведенные места. В городе 37 стоянок на 170 машин такси, которые оборудованы специальным знаком.

В дальнейшем рейды по выявлению нелегальных таксистов будут проводиться на регулярной основе 2-3 раза в месяц. Во время курортного сезона контроль над перевозками будет усилен, говорится на сайте администрации города.