В Сочи начинается дождливая неделя

Солнечная погода вернётся в Сочи только в следующий понедельник
В Сочи начинается дождливая неделя
Автор фото: http://gosritual.su

Сегодня, 13 марта, в Сочи пока сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. А вот с завтрашнего дня погода на курорте испортится. Столбик термометра опустится до отметки 10 градусов и начнётся дождь. 

Самым тёплым днём на этой неделе окажется суббота, 18 марта. Температура воздуха в этот день прогреется до +13, а днём небо ненадолго прояснится. По данным метеопорталов, дождь на курорте будет идти всю ближайшую неделю, поэтому не стоит забывать зонт, выходя из дома. 

 

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