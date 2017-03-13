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В Сочи начинается дождливая неделя Солнечная погода вернётся в Сочи только в следующий понедельник

Автор фото: http://gosritual.su

Сегодня, 13 марта, в Сочи пока сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. А вот с завтрашнего дня погода на курорте испортится. Столбик термометра опустится до отметки 10 градусов и начнётся дождь.

Самым тёплым днём на этой неделе окажется суббота, 18 марта. Температура воздуха в этот день прогреется до +13, а днём небо ненадолго прояснится. По данным метеопорталов, дождь на курорте будет идти всю ближайшую неделю, поэтому не стоит забывать зонт, выходя из дома.