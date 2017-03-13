В Сочи осудили гражданина Армении, перевозившего наркотики через границу Его приговорили к тюремному сроку

Автор фото: Живая Кубань

Адлерским районным судом г. Сочи было решено, что за незаконную перевозку наркотиков, гражданин Армении проведёт ближайшие три года в колонии общего режима.

Осужденный попался с наркотиками на границе с Абхазией ещё в декабре 2016 года. Тогда у него в вещах обнаружили два свёртка общим весом 0,16 граммов, один из которых был бумажный, а второй из фольги. Экспертиза показала, что белое кристалическое вещество, хранящееся в них, является меткатиноном (эфедрон). Такая разновидность химического стимулятора на российско-абхазской границе была выявлена впервые, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.