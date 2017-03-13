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Отключения электричества в Сочи: полный список улиц Без света останутся три населенных пункта и 14 улиц

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В понедельник, 13 марта, в Сочи не будет электричества в трех населенных пунктах и на 14 улицах.

Без света останутся: село Казачий Брод, поселки Каменка-1 и Солох-аул (ул. Кошмана, ул. Ноябрьская, ул. Приречная), с/т «Подводник». Также отключат электроэнергию на улицах: Православная, Изумрудная, Троицкая, Краснофлотская, Сухумское шоссе (частично), Глазунова (частично), Энергетиков, Черновицкая, Абовяна (частично), Кошевого (частично), Пионерская (частично), Черноморская (частично), а также на переулках Абовяна (частично) и Юртовском (частично).

Как сообщает пресс-служба «Сочинских электрических сетей», отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования.