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Из Сочи в Астрахань можно будет долететь напрямую Сочи и Астрахань на время свяжут прямые авиарейсы

Автор фото: nickned - LiveJournal

С 17 июня и по 9 сентября из Сочи в Астрахань и обратно можно будет долететь без пересадок. Авиасообщение откроется по инициативе компании «КрасАвиа».

Купить билеты на сайте авиакомпании можно уже сейчас. Самый дешевый билет в одну сторону обойдётся в 4.750 рублей, а самый дорогой в 8.750 рублей. Полёты будут совершаться по средам и субботам. Самолёт Як-42 доставит вас в одно направление за полтора часа, сообщает астраханский туристско-информационный центр.