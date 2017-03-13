В Сочи мужчина сорвался с горы в обрыв и выжил Выбраться мужчине помогли спасатели

Автор фото: ЮРПСО МЧС России

Накануне в южный региональный поисково-спасательный отряд позвонил 36-летний мужчина, которому требовалась помощь. Он рассказал, что упал со склона горы в обрыв и не может выбраться самостоятельно. Спасатели вылетели на место происшествия на вертолёте.

Пострадавший находился на южном склоне г. Западный Псеашхо. Им оказался приезжий из Московской области. Мужчину подняли на вертолёт с помощью лебёдки, где фельдшер МЧС оказала ему первую помощь. Предположительно он получил вывих плеча. После того, как туриста доставили в Сочи, его передали врачам Скорой помощи, передаёт пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

"Ему очень повезло. Я бы сказал, случай – один на миллион, - рассказывает спасатель международного класса Максим Дзагания. - Во-первых, он упал по южному склону, если бы упал в сторону севера – не выжил бы. А во-вторых, парню удалось остановиться на «полочке» – а прям под ней находился водопад, а далее ледник".