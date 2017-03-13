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В Сочи мужчина погиб, упав с верхнего этажа многоэтажного дома По свидетельству очевидцев, он покончил жизнь самоубийством

Автор фото: Gorod48

В субботу, 11 марта, в одном из жилых микрорайонов Сочи около высотного дома было обнаружено тело мужчины. Судя по характеру травм, он упал с большой высоты.

На месте происшествия работала оперативная группа. Выяснилось, что мужчина был 1963 года рождения. По свидетельству очевидцев, на которые ссылается ГТРК Кубань, он покончил жизнь самоубийством. Подробности инцидента устанавливаются, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.