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На конкурсе «Евровидение-2017» Россию представит певица Юлия Самойлова Девушка знакома зрителям по выступлению на открытии Паралимпийских игр в Сочи

Автор фото: официальный сайт Юлии Самойловой

Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. Девушка стала победителем отборочного конкурса, по результатам которого она и отправится на конкурс с песней Flame Is Burning.

Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Однако это вовсе не мешает девушке вести активный образ жизни и заниматься творчеством. С ранних лет Юля выступает на сцене. В 2013 году она стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». Алла Борисовна лично отметила Юлию премией «Золотая Звезда Аллы». В 2014 году Юлия выступила в Сочи на церемонии открытия Паралимпийских игр. Сейчас певица готовится к покорению новых музыкальных вершин.

- Мы искали певицу с определенной историей, мы искали певицу, может быть, не очень раскрученную, не какую-то большую звезду в среде нашего шоу-бизнеса. Мы пытались найти личность, - цитирует Первый канал директора Дирекции музыкального вещания Первого канала Юрия Аксюту.

Впереди у Юли два месяца репетиций. Предстоит придумать впечатляющий номер. Полуфиналы «Евровидения» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. В конкурсе примут участие представители 43 стран.