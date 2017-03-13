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Сегодня и завтра на территории Большого Сочи возможен шторм В горах Сочи по-прежнему лавиноопасно

Автор фото: Вестник Кавказа

В связи с непогодой, которая установится на территории курорта в ближайшие сутки, синоптики прогнозируют шторм 13 и 14 марта. А в горах Сочи свыше 2000 метров сохраняется опасность схода лавин.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, завтра, 14 марта, возможен сход лавин на высоте 1000 метров. Дорога, ведущая на Красную Поляну, не представляет никакой опасности.

Просьба ко всем гостям и жителям курорта, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить с мобильных телефонов по номеру 010.