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Снос кафе на приморской набережной Сочи Специалисты демонтируют второй этаж кафе Бабаева, который был возведен самовольно

Автор фото: Сайт администрации Сочи

На приморской набережной Сочи начался частичный снос кафе

Специалисты демонтируют второй этаж кафе Бабаева, который был возведен самовольно.

На Центральной приморской набережной Сочи стартовал снос кафе Бабаева. Специалисты демонтируют второй этаж заведения, который был возведен без надлежащих документов.

Работы по очистке территории от объектов, закрывающих вид на море, начались еще в прошлом году. Накануне глава города Сочи Анатолий Пахомов на совещании с руководителями соответствующих служб администрации призвал активизировать работу по правовому обоснованию и сносу уродующих курорт объектов.

До наступления летнего сезона во всех районах города будут снесены порядка 30 объектов в прибрежной полосе. По каждому строению, подлежащему демонтажу, проводятся все необходимые юридические процедуры, сообщает пресс-служба администрации Сочи.