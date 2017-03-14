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Сочинка Дарья Клюкина стала участницей реалити-шоу «Холостяк» Она и еще 25 девушек будут бороться за сердце актера Ильи Глинникова





Сочинка Дарья Клюкина стала участницей реалити-шоу «Холостяк»

Она и еще 25 девушек будут бороться за сердце актера Ильи Глинникова

Сочинка Дарья Клюкина приняла участие в шоу «Холостяк». Об этом 23-летняя девушка сообщила на своей странице в одной из соцсетей.

«Честно говоря, для меня это произошло очень спонтанно и неожиданно. Но это отличный опыт для меня. Настоящая школа жизни! Я старалась быть честной прежде всего перед самой собой, не терять своего лица и не изменять себе. И ещё Ребят, Не забывайте пожалуйста что это ШОУ для вас! Будьте добрее!», - говорится на странице Дарьи Клюкиной (пунктуация и орфография автора сохранены).

Судя по информации в социальной сети, Дарья родилась в Карпинске. Девушка окончила университет в Екатеринбурге. В настоящее время проживает в Сочи, где работает моделью.

Пятый сезон шоу «Холостяк» стартовал на канале ТНТ 11 марта. Главным героем проекта, за сердце которого и будут сражаться 25 участниц, стал актер Илья Глинников, известный по роли в сериале «Интерны». Ранее в шоу участвовали футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, музыкант Алексей Воробьев.