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Паспорт футбольных болельщиков Кубка конфедераций можно получить по почте Его можно получить совершенно бесплатно в 52 городах страны и за границей

Паспорт футбольных болельщиков Кубка конфедераций можно получить по почте

Его можно получить совершенно бесплатно в 52 городах страны и за границей

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о запуске почтовой доставки паспортов футбольных болельщиков (FAN-ID) Кубка конфедераций на территории России и в другие страны. Услуги оформления и доставки FAN-ID бесплатны.

Паспорт футбольного болельщика – это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, создаваемой для Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он является именным, оформляется бесплатно на каждого футбольного болельщика и действует при наличии соответствующих билетов. Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN-ID дает право безвизового въезда в течение десяти дней до проведения первого мачта Кубка конфедераций и 10 дней после последнего матча. Паспорт болельщика должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи.

Теперь болельщик, купивший билет на матч Кубка конфедераций FIFA 2017 года и прошедший регистрацию на сайте fan-id.ru, может выбрать тип доставки «По почте». В России доставка готового документа будет осуществляться в отделения связи «Почты России» 52 городов. Иностранным болельщикам паспорта доставят по указанному при регистрации адресу.

- Это станет дополнительным удобным способом получения FAN-ID для футбольных болельщиков, проживающих в городах, где нет центров регистрации и выдачи паспортов болельщиков, а также за рубежом. Кроме того, полученный заранее FAN-ID позволит избежать очередей в пунктах выдачи паспортов непосредственно перед матчами, - отметил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко.

Центры регистрации и выдачи паспортов футбольных болельщиков были открыты в декабре 2016 года во всех городах-участниках Кубка конфедераций. Выдача паспортов футбольных болельщиков для турнира стартовала 1 февраля текущего года.

Предварительная продажа билетов на Кубок конфедераций была открыта в ноябре 2016 года. Очередной этап продажи билетов на турнир в порядке живой очереди начался 1 марта и продлится до 5 апреля 2017 года, говорится на сайте Минкомсвязи России.