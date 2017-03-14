Сочинский танцор Евгений Смирнов покинул шоу «Минута славы» По мнению молодого человека, его дальнейшее участие не смогли бы объективно оценить

Автор фото: Фото из Инстаграма Евгения Смирнова Фото из Инстаграма Евгения Смирнова

Сочинский танцор Евгений Смирнов покинул шоу «Минута славы»

По мнению молодого человека, его дальнейшее участие не смогли бы объективно оценить.

Танцор из Сочи Евгений Смирнов покинул шоу «Минута славы». В начале марта молодой человек, оставшийся без ноги после ДТП, принял участие в проекте. Он станцевал со своей партнершей Аленой Щеневой. Члены жюри Владимир Познер и Рената Литвинова неоднозначно отреагировали на дуэт, заявив, что парень эксплуатирует свою инвалидность, дабы вызвать жалость и пройти дальше в конкурсе. Также они назвали выступление сочинца «запрещенным приемом» и посоветовали «пристегнуть вторую ногу».

Выпуск программы вызвал бурю негативных эмоций у телезрителей и привелк широкому общественному резонансу. В минувшую субботу Владимир Познер принес извинения Евгению Смирнову в эфире передачи, однако тот принял решение покинуть проект. Как пояснил танцор в своем Instagram, его дальнейшее участие было бы оценено не объективно.

- Это просто невозможно после того, что произошло. И я отношусь к этому с пониманием. Меня активно пытаются выставить «обиженным на жюри». Это не так. Я уважаю членов жюри и их мнение, мне жаль только одно, что мой посыл был интерпретирован неверно. Я пришел ни за пиаром и, ни в коем случае, не пытался спекулировать своей особенностью, я показал свое умение. Своим появлением на сцене я хотел показать что люди с дополнительными потребностями в нашей стране - есть, нас много!!! и нам есть, что сказать, и что показать, - написал Евгений Смирнов (пунктуация и орфография автора сохранены).

Также танцор пишет, что он лично знаком с огромным количеством людей, у которых те или иные проблемы со здоровьем, и что их не стоит прятать за ширму и делать вид, что их нет.

К слову, после выхода программы «Минута славы» с участием Евгения Смирнова руководство «Первого канала» приняло решение уволить продюсера, который не смонтировал отснятый материал и выдал все в эфир в подобном виде.