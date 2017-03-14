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Отключение электричества в Сочи: полный список улиц Отсутствие света связано с плановым ремонтом оборудования

Автор фото: http://pravdasevera.ru

Сегодня, 14 марта, на некоторых улицах и районах Сочи не будет электричества.

Без света останутся:

- С 08:00 до 17:00: Сухумское шоссе (частично); ул. Невская (частично), дома №№29-43 по улице Волгоградская, с/т «Вишневый» на улице Абовяна, автостоянка на ул. Совхозная, 31.

- С 09:00 до 13:00: ул. Кузнечная и ул. Таллинская (поселок Лоо).

- С 09:00 до 17:00: электричество может отсутствовать в поселках Волковка (частично), Шаумяновка (частично), Красная Гора, Горный Воздух; по улицам Декабристов, Бризовая, Мартовская, Таганрогская в поселке Лоо.

- С 13:00 до 17:00: ул. Енисейская и ул. Моторная (микрорайон Атарбеково).

По сообщению пресс-службы «Сочинских электрических сетей», отключения электроснабжения связаны с плановым ремонтом оборудования.